Блиновскую отправили в СИЗО

На три месяца

Замоскворецкий суд Москвы отправил блогера Елену Блиновскую в СИЗО на три месяца, передает ТАСС.

Таким образом, ходатайство следствия было удовлетворено. Ожидается, что защита обжалует решение суда.

"Королеву марафонов" обвиняют в неуплате 918 миллионов рублей налогов, а также - в неправомерном обороте средств платежей. При этом обвиняемая нарушила ограничения ранее избранного в ее отношении домашнего ареста.

Прежде сообщалось, что суд арестовал десяток счетов, а также движимое имущество блогера. В частности, были арестованы 12 счетов в крупных российских банках, а также 54 счета различных ООО.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"