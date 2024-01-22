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Блиновскую отправили в СИЗО

17:17
  • понедельник
  • 22 января 2024

На три месяца

Замоскворецкий суд Москвы отправил блогера Елену Блиновскую в СИЗО на три месяца, передает ТАСС.

Таким образом, ходатайство следствия было удовлетворено. Ожидается, что защита обжалует решение суда.

"Королеву марафонов" обвиняют в неуплате 918 миллионов рублей налогов, а также - в неправомерном обороте средств платежей. При этом обвиняемая нарушила ограничения ранее избранного в ее отношении домашнего ареста.

Прежде сообщалось, что суд арестовал десяток счетов, а также движимое имущество блогера. В частности, были арестованы 12 счетов в крупных российских банках, а также 54 счета различных ООО.

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Блогер Елена Блиновская
Блогер Елена Блиновская
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