СКР заинтересовался гибелью кота Твикса в Кирове

Его выбросила на мороз проводница поезда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту жестокого обращения с животным на железной дороге в Кирове после гибели кота Твикса, выброшенного проводницей из поезда.

Как сообщается в Telegram-канале СКР, питомец находился в поезде легально: на кота была оформлена багажная квитанция, и он ехал в вагоне, где разрешен провоз животных.

После случившегося хозяева погибшего животного обратились в правоохранительные органы, но МВД отказало в возбуждении уголовного дела. Бастрыкин распорядился организовать процессуальную проверку и представить доклад по ее результатам.

Волонтер Ольга Кудряшова, ссылаясь на предварительное заключение врачей, рассказала, что Твикс, которого проводница выбросила из поезда, умер из-за укуса животного и обморожения.

В руководстве "Российских железных дорог" после случившегося провели служебное расследование в отношении сотрудницы и пообещали, что отныне из поездов будет запрещено высаживать животных. В РЖД также извинились перед хозяином погибшего кота.

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