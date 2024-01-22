Членство Сербии уже предопределено, заявили в Париже и Берлине

Послы Германии Анке Конрад и Франции Пьер Кошар призвали сербские власти ввести санкции против России, заверив, что место для Сербии в Евросоюзе уже "зарезервировано".

Как отметили дипломаты, участие Сербии в совместной безопасности Европы уже значительно, но важно "подтвердить эту позитивную динамику продолжением поддержки Украины и применением санкций, направленных на противодействие агрессивной войны, которая Россия ведет против той страны и ее народа".

Конрад и Кошар отметили в статье для издания Politika, что Белграду следует "отказаться от дискурса о недоверии ЕС и обвинений во вмешательстве в адрес некоторых стран-членов".

Ранее президент Сербии Александр Вучич отмечал, что Запад постарается "залатать дыры" в общем политическом фронте против России, так как очевидно, что не может победить ее на поле боя на Украине.

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко подчеркивал, что Балканы – это чрезвычайно важная геополитическая точка Европы, в которой у России есть союзники. Эксперт заявил, что "сербы – исторические союзники России", а также "наши братья".

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