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ООН встревожили сообщения о применении кассетных снарядов на Украине

19:00
  • понедельник
  • 22 января 2024

Организация следит за развитием событий в конфликте

Сообщения о передаче и применении кассетных боеприпасов в украинском конфликте крайне беспокоят. Такое заявление в понедельник, 22 января, сделали в ООН.
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Как отметил заместитель высокого представителя по разоружению всемирной организации Адэдэжи Эбо, любая передача вооружений должна проходить в рамках международных юридических механизмов.

Эбо напомнил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш неоднократно призывал к немедленному прекращению применения кассетных боеприпасов, сообщает РИА Новости.

Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев поинтересовался, как на Западе восприняли бы попадание британской делегации в центре Киева под обстрел кассетными боеприпасами, как это случилось с мирными жителями Белгорода.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отмечал, что Соединенные Штаты не стремятся к миру на Украине, продолжая накачивать Киев оружием. Он указал на лицемерную позицию западных спонсоров Киева, которые поставляют ВСУ запрещенные в большинстве стран мира кассетные боеприпасы, жертвами которых чаще всего становятся дети.

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