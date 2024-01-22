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Роспотребнадзор предупредил о рисках для потребителей от применения ИИ

18:39
  • понедельник
  • 22 января 2024

Ведомство отметило, что правовой статус ИИ законодательно не определен

В Роспотребнадзоре обеспокоены последствиями применения искусственного интеллекта (ИИ) для безопасности потребителей. Это связано с отсутствием определенности в том, кто несет ответственность за создание и распространение недостоверной или неточной информации, попадающей в открытые источники.
Миссия выполнима: как искусственный интеллект проник в политику

Как отмечается в Telegram-канале ведомства, до сих пор в России правовой статус ИИ законодательно не определен.

При этом Роспотребнадзор признает, что искусственный интеллект стал неотъемлемой частью цифрового мира, проникнув в большинство сфер жизни людей и оказав огромное влияние на развитие ключевых областей экономики.

Ранее президент России Владимир Путин поручил силовым ведомствам и Верховному суду проанализировать практику применения искусственного интеллекта при расследовании преступлений. При необходимости предписывается представить предложения по совершенствованию такой практики.

Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что уже десять лет в разных сферах жизни в городе внедряют технологии искусственного интеллекта. В частности, искусственный интеллект активно используется в здравоохранении. Кроме того, высокие технологии помогают контролировать и дорожное движение.

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