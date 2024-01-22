Киев не хочет мира: о чем говорил Лавров на Совбезе ООН

Запад прекрасно осведомлен о том, что режим Зеленского использует полученные ресурсы для убийства мирных граждан

О стремлении к миру на Украине сегодня говорил буквально каждый сидящий за этим круглым столом. Однако далеко не все - искренно. Сергей Лавров расставил точки над i. Запад, который не прекращает накачивать Киев оружием, по-прежнему жаждет нанести России стратегическое поражение, максимально ослабить ее. Потому кураторы и подталкивают украинцев к продолжению этого бессмысленного противостояния. Такой подход и есть главное препятствие на пути к урегулированию.

Здесь и далее - цитаты из выступления Сергея Лаврова на Совбезе ООН.

Россия начинала спецоперацию в феврале 2022 года не против Украины и не против украинского народа, с которым нас по-прежнему связывают братские узы. Мы вынуждены были начать военную операцию против зарвавшегося от ощущения своей безнаказанности преступного режима, не пожелавшего, несмотря на наши многочисленные, многолетние усилия, отказаться от войны против своих же граждан на юге и юго-востоке Украины и от политики тотальной дискриминации русскоязычных украинцев.

Причины этой маниакальной настойчивости в вопросах поддержки Киева на Западе даже и не скрывают. Украинский конфликт для них - выгодный бизнес-проект. (

Мы, в частности, узнали, что 90 процентов военного бюджета, выделяемого американцами киевскому режиму, остается в США и идет на развитие военно-промышленной отрасли страны и обновления вооружения. Старая же рухлядь утилизируется на Украине. Господин Блинкен, госсекретарь США, акцентирует внимание на том, что сохранение помощи Украине - это гарантия создания новых рабочих мест в США. Словно речь идет не о финансировании войны, унесшей уже сотни тысяч жизней на Украине, а о неком прибыльном бизнес-проекте.

Впору очнуться уже и европейцам, продолжает российский министр иностранных дел. При помощи режима Зеленского Вашингтон не только обогащается сам и борется с Москвой. Еще и ослабляет Старый Свет, в котором видит экономического конкурента. Та же Германия послушно "проглотила" теракт на "Северных потоках". А теперь - поставляет Украине оружие, опустошая собственные арсеналы. Чтобы потом пополнить их продукцией американского ВПК. При этом никого на Западе не волнует, что ВСУ этим самым оружием то и дело обстреливают сугубо гражданские объекты. Так было с жилыми кварталами Белгорода. Так случилось и с рынком в Донецке.

Кровь десятков погибших мирных жителей - на руках и совести тех, кто вооружает режим Зеленского и при этом официально заявляет, что киевские власти сами вправе выбирать цели для ударов.

Постпред Украины в ответ на это набрался наглости заявить, что Киев, оказывается, не атаковал Донецк. Это Россия, дескать, обстреливает сама себя. А его американский коллега беспомощно призвал игнорировать заявления, звучащие из Москвы. Роберт Вуд в очередной раз лукаво потребовал от России немедленно прекратить военные действия. Прекрасно, конечно, отдавая себе отчет в том, что за этим последует.

Они прекрасно понимают, что если бы это вдруг произошло, то киевский режим, зализав раны, продолжил бы курс на истребление всего русского. И существовавшей на этой земле веками русской культурной исторической и религиозной идентичности. И дальше продвигал бы чуждый для большинства населения махровый человеконенавистнический национализм, героизировал бы тех, кто вместе с нацистами уничтожал в годы Второй мировой войны сотни тысяч евреев, цыган, русских, поляков, украинцев. Укреплялась бы его диктатура, ужесточалась бы борьба с оппозицией и инакомыслием, множились ряды политзаключенных. А западные демократы стали все так же бы смотреть на происходящее сквозь пальцы и одобрительно помалкивать.

Совсем иные последствия у сценария, при котором воевать прекратит Украина, уверен Сергей Лавров.

Свои жизни точно сохранят сотни тысяч тех, кого сейчас киевская власть пытается отловить, как скот, на улицах, в барах, храмах. И в качестве пушечного мяса бросить погибать за западные геополитические интересы. И, как говорят, за демократические ценности. Интересов украинского народа в войне против России как не было, так и нет.

Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь констатировал очевидное: конфликт слишком затянулся. Его пора заканчивать. А архитекторам кризиса - взглянуть в лицо правде.

Тем более, что правда, это уже слова Лаврова, пробивается, даже несмотря на жесточайшую цензуру, введенную киевским режимом. Все больше людей по всему миру видят, как в Крыму и в других новых российских регионах русские и украинцы живут в мире и согласии. А новая власть старается решать их проблемы вместо того, чтобы набивать собственные карманы. Так, говорит наш министр, будет и после достижения целей СВО. Военным путем или мирным. Ведь Москва всегда сохраняла готовность к переговорам.

К переговорам не о том, как сохранить у власти главарей киевского режима и потакать их фантазиям, а о преодолении наследия разрушительного десятилетнего разграбления страны и насилия над ее народом. Об устранении причин трагической для Украины ситуации. Все иные якобы мирные планы, платформы, формулы, с которыми по-прежнему тщетно носится киевский режим и его хозяева, к миру не имеют никакого отношения.

Чем раньше в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе это осознают, уверен Сергей Лавров, тем будет лучше и для Украины, и для Запада. "Крестовый поход" против России уже создал очевидные экзистенциальные риски. Пришло время наконец прислушаться к голосу разума.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр"

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