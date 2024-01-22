Глава МИД России выступает в Совбезе ООН

Россия готова к переговорам по Украине, но не о том, как сохранить нынешних руководителей киевского режима у власти. Такое заявление сделал в понедельник, 22 января, министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в Совете Безопасности ООН по теме поставок Украине иностранных вооружений.

Политик предупредил, что если Украина прекратит воевать сегодня, тогда сотням тысяч ее граждан не придется гибнуть за западные геополитические интересы.

Лавров отметил, что помощь Запада Киеву очевидно осложняет поиск мирного выхода из кризиса на Украине, а помощь Соединенных Штатов Киеву похожа на прибыльный бизнес-проект, яркий пример — получение структурами американского бизнесмена Джорджа Сороса черноземных почв для захоронения отходов, цитирует российского министра ТАСС.

Москва неоднократно подчеркивала, что цели специальной военной операции на Украине будут достигнуты. При этом предпочтительны политические средства, но если решить поставленные задачи дипломатическими способами не удается по вине Киева, тогда Россия продолжит боевые действия до победного конца.

Российский министр обороны генерал армии Сергей Шойгу рассказал, что за 2023 год в ряды Вооруженных сил России было набрано около 490 тысяч контрактников и добровольцев. Как подчеркнул политик, российская армия сейчас является самой подготовленной и боеспособной в мире.

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