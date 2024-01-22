На Украине задумали запретить все транспортные связи с Россией

Запрет может быть введен на 50 лет

Украинское правительство внесло на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) предложение запретить все транспортные связи с Россией сроком на 50 лет.

В случае одобрения этой инициативы будет введен запрет прямого воздушного сообщения, въезда на Украину автотранспорта с российскими номерами, железнодорожного сообщения для лиц, связанных с Россией, а также запрет на плавание во внутренних водах Украины и захождение в морские порты Украины судов под флагом России, сообщает ТАСС.

После начала Россией специальной военной операции Украина разрывает связи в различных сферах не только с российской стороной, но и с организациями и форматами, в состав которых входит Россия — например, с СНГ. В частности, украинский парламент одобрил выход Украины из соглашения о сотрудничестве государств СНГ в создании, использовании и развитии межгосударственной сети информационно-маркетинговых центров.

При этом Россия денонсировала договор с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Это объясняется тем, что ситуация вокруг Азовского моря и Керченского пролива кардинально изменилась после принятия в состав России Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.

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