Выборы-2024: главное на сегодняшний день

Зарегистрированные кандидаты ведут активную работу в регионах

В коробках - подписные листы, собранные за выдвижение на пост президента России Владимира Путина. 315 тысяч подписей. Тщательно проверенных и отобранных. Благо выбирать было из чего.

"На сегодняшний день собрано в десять раз больше подписей, чем необходимо по закону. И, вы знаете, вот такое рекордное количество подписей в поддержку действующего президента России Владимира Владимировича Путина говорит о колоссальной поддержке нашего кандидата", - отметил Владимир Машков, сопредседатель предвыборного штаба Владимира Путина.

Об этом говорят и доверенные лица Владимира Путина, список которых продолжает пополняться. На данный момент в нем уже 346 человек со всей страны. И это явно не предел.

У одного кандидата в президенты должно быть не более 600 доверенных лиц. Все они обязаны быть зарегистрированы в Центризбиркоме. Именно там изготавливаются специальные удостоверения, которые передаются людям, попавшим в эти списки. И вот одно из таких торжественных вручений в этот понедельник состоялось в штабе Владимира Путина. В небольшом зале - и ректоры крупнейших российских университетов, и музыканты, актеры и тренеры, решившие поддержать на предстоящих выборах действующего президента.

"Это лицо нашей страны. Это ум нашей страны. И воля нашей страны", - сказала Ирина Виннер, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики.

"Для нас нет другого кандидата. Мы считаем, что столько было сделано хорошего, правильного во всех сферах жизнедеятельности страны. Есть огромные планы того, что еще можно сделать. Поэтому другого кандидата для нас нет", - добавил музыкант Игорь Бутман.

Всего в президентскую кампанию 2024 года предварительно включились 11 кандидатов. Трое идут на выборы в качестве самовыдвиженцев. Помимо Владимира Путина это блогеры Рада Русских и Анатолий Баташев. Ещё восемь кандидатов представляют политические партии. Это Сергей Бабурин из "Российского общенародного союза", Андрей Богданов, "Российская партия свободы и справедливости", Борис Надеждин от "Гражданской инициативы", Сергей Малинкович, "Коммунисты России", Ирина Свиридова, "Демократическая партия России", Леонид Слуцкий от ЛДПР, Николай Харитонов от КПРФ и Владислав Даванков от партии "Новые люди".

Трое последних политиков, учитывая, что их партии входят в состав Госдумы, от сбора подписей освобождены и уже являются зарегистрированными кандидатами. Что позволило им раньше других начать прямую работу с избирателем.

Оренбург. Туда в рамках предвыборной поездки по стране прибыл кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий. Там он провел встречи с партактивом либерал-демократов. Пообщался с местными предпринимателями, подчеркнув, что для развития бизнеса необходимо в первую очередь снижать налоги. А в малых городах для небольших предприятий и вовсе их отменить, оставив только НДФЛ.

Посетил Леонид Слуцкий и одно из предприятий области, где ему показали процесс производства. Зашла речь в ходе этого визита и про развитие регионов России.

"У нас должны быть уравнены социально-экономические параметры всех регионов страны. Это одна из целей, поставленных президентом. Это ключевая цель, поставленная мной как председателем партии не только на период президентской компании. Очень и очень большие вопросы по жилому фонду, по капремонту. Будем расшивать. И это будет знаковой задачей не только для партии ЛДПР, но и для Государственной думы", - указал Слуцкий.

Кандидат от КПРФ Николай Харитонов тоже недавно вернулся из поездки по стране. В том числе он посещал Дальний Восток, обсуждая развитие региона. Особое внимание коммунисты уделяют агропромышленному комплексу. У КПРФ на этот счет уже готов целый пакет специальных мер. Крайне важным там считают и совершенствование системы образования, где упор, по словам Николая Харитонова, необходимо делать на профильное обучение. Так было во времена Советского Союза. Отчего в итоге выигрывали и предприятия, и государство.

"Я вот был студентом. После третьего курса - на практику. После четвертого курса уже на три месяца уезжали и непосредственно работали на производстве. Определимся - студент, когда поступает, и стипендию получали бы от тех предприятий, которые заинтересованы в этом выпускнике. И все четко контролировалось бы органами местного самоуправления. Мы берем на себя эту программу", - сообщил Харитонов.

А вот единый кандидат от "Новых людей" и "Партии роста" Владислав Даванков посетил Ярославскую область. Там он лично проверил качество современных отечественных снегоходов "Русская механика". Их собирают в Рыбинске. После тест-драйва Даванков рассказал о предложениях, которые направлены на поддержку выпуска подобной техники. И развитие отечественного производства в целом, что, по словам Даванкова, для него как кандидата в президенты - в числе приоритетных задач.

"Мы уже не первый год говорим, что таким производствам нужна поддержка на государственном уровне, мы как партия "Новые люди" первый раз предложили протекционизм, когда, повышая пошлины на продукты или какие-то товары, которые завозятся из-за рубежа, и есть полные аналоги или даже лучше - эти пошлины как раз идут на развитие наших производителей", - уточнил Даванков.

В целом предвыборный процесс постепенно набирает обороты, чтобы к началу весны выйти уже на финишную прямую. Выборы президента, напоминают в ЦИКе, пройдут с 15 по 17 марта.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

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