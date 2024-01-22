Правительство России обновило программу содействия занятости молодежи

Для подростков будут созданы такие условия, чтобы до совершеннолетия они могли определиться с дальнейшей профессией

Правительство обновило программу содействия занятости молодежи. Об этом на оперативном совещании с вице-премьерами рассказал глава кабмина Михаил Мишустин.

Так, согласно документу, для подростков будут созданы такие условия, чтобы до совершеннолетия они могли определиться с дальнейшей профессией. В первую очередь речь идет о профориентации учеников 6-11 классов. Согласно программе, будут оптимизированы и процедуры трудоустройства для ребят от 14 до 18 лет.

Еще одна тема - развитие внутреннего туризма. На новогодних праздниках турпоток вырос почти на 20%. Россияне отдали предпочтение крупным городам. А также - курортам, где можно заниматься зимними видами спорта и посещать оздоровительные процедуры. Особое внимание премьер поручил уделять инфраструктуре.

"Страна у нас красивая. И у многих наших граждан есть огромное желание посещать разные уголки. И инфраструктура - удобные дороги, комфортные гостиницы, возможности нормального питания, отдыха - это все то, что поможет нам системно подойти к развитию такой важной для нас отрасли", - указал премьер.

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