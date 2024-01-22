На это ушло свыше 60% госбюджета

За 2023 год расходы общего фонда госбюджета Украины на сектор безопасности и обороны составили 1 843,8 миллиарда гривен (49,1 миллиарда долларов), или 60,8% от всей суммы расходов общего фонда госбюджета. Об этом в понедельник, 22 января, рассказали в украинском Минфине.

В ведомстве заявили, что расходы на эти цели финансировало правительство за счет налоговых поступлений и военных облигаций.

Деньги направили на закупку военной и специальной техники, вооружений, боеприпасов, средств обороны и индивидуальной защиты, горюче-смазочных материалов, продовольствия.

Кроме того, указанные средства расходовали на финансовое обеспечение военнослужащих и на медицинское страхование, сообщает РИА Новости.

Тем временем Венгрия отказалась принимать участие в финансировании поставок Украине вооружений и военной техники из Фонда мира Евросоюза. Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто напомнил, что "Венгрия до этого не посылала оружие и после этого не будет".

При этом американской армии грозит дефицит военных запасов, поскольку США слишком активно финансировали киевский режим. Представитель Пентагона подполковник Гэррон Гарн напомнил, что выделенные Конгрессом США деньги на пополнение опустевших из-за военной помощи Украине арсеналов Пентагона закончились.

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