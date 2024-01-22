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Обезьянью оспу выявили в Санкт-Петербурге

20:23
  • понедельник
  • 22 января 2024

Заболели туристы. приехавшие из Китая

Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу в понедельник, 22 января, рассказало о выявлении двух случаев оспы обезьян у туристов, прибывших из Китая.

В Telegram-канале ведомства уточняется, что заболели два мужчины, которые вернулись из туристической поездки в административный округ Гонконг (КНР). Пациентов госпитализировали в инфекционную больницу, из жизни ничто не угрожает.

Предпринят комплекс противоэпидемических мер, возможность дальнейшего распространения инфекции предотвращена.

Ранее в российском Министерстве здравоохранения заявляли, что сообщения о дефиците вакцин от ветряной оспы в России не соответствуют действительности. Ведомство уточнило, что с начала 2023 года в оборот в стране было введено свыше 200 тысяч доз вакцин от указанного заболевания.

При этом в октябре 2022 года Минздрав зарегистрировал первый отечественный препарат против оспы. Он будет эффективен и против вируса оспы обезьян. Разработал его центр "Вектор".

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