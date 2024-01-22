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Кличко не поверил в способность Украины приблизиться к членству в ЕС

20:42
  • понедельник
  • 22 января 2024

Политик рассказал о многочисленных нарушениях на Украине

Мэр Киева Виталий Кличко в понедельник, 22 января, усомнился в способности Украины приблизиться к вступлению в Евросоюз. Политик отметил, что на такие мысли наводят действия украинских властей.

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Как уточнил Кличко, он имеет в виду преследование независимых журналистов и угрозы в адрес работников средств массовой информации, сообщает РИА Новости.

Угрозы, прослушивание и вмешательство в личную жизнь работников СМИ, критикующих власть… В последнее время все больше бизнесменов жалуются на безумные поборы, на требования отдать долю в бизнесе или и отдать его полностью. Не соглашаешься – уголовные дела, обыски, громкие заявления и даже могут "найти русский след"… Действительно ли государство, в котором это происходит, движется в ЕС?

Ранее украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина потребовала от партнеров в ЕС работать сообща, чтобы обеспечить глобальную продовольственную безопасность и "экономическое выживание" Украины.

Однако Будапешт считает, что Евросоюз должен выработать новую стратегию в отношении Украины, поскольку нынешняя провалилась. Глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш уточнил, что такого же мнения придерживается ряд других стран ЕС.

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