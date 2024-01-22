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Названо общее число французских наемников на Украине

21:02
  • понедельник
  • 22 января 2024

Ударом ВС России по базе в Харькове были ликвидированы 13 из них

С начала российской специальной военной операции на Украину прибыли свыше 300 французских наемников. Об этом в понедельник, 22 января, рассказал осведомленный источник.

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По словам собеседника РИА Новости, некоторые из них служили во 2-м парашютно-десантном полку Иностранного Легиона 11-й воздушно-десантной бригады сухопутных войск Франции.

Источник также рассказал, что к настоящему времени в боях были убиты около 130 французских наемников, еще до 170 человек уехали с Украины.

Ранее французские волонтеры из организации SOS Donbass обнародовали список с именами 13 наемников из Франции, ликвидированных ударом ВС России по базе в Харькове. Согласно перечню, возраст граждан Франции, воевавших на стороне ВСУ, варьируется от 24 до 49 лет.

Российский лидер Владимир Путин указывал, что Киеву не помогают ни поставки оружия, ни присутствие иностранных наемников и советников. В этих условиях Западу уже не хватает только лишь украинского пушечного мяса, "поэтому в ход планируют пустить новые расходные материалы".

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