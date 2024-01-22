Глава ведомства Сергей Лавров выступил в Совбезе ООН

Российская сторона предпримет все возможные шаги для того, чтобы ситуация на Украине обсуждалась каждый день на площадках ООН и в других международных организациях. Такое обещание дала в понедельник, 22 января, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Как заявила Захарова в эфире телеканала "Россия 1", всему миру необходимо знать, до чего может дойти страна, утратившая свою национальную политику и продавшаяся милитаристам и империалистам.

Как только Зеленский начал вещать относительно того, что как же так, о них сейчас забудут, мы пообещали, что о нем не забудут, о нем будут помнить очень долго, и мы сделаем все, чтобы так и было, потому что о преступниках такого масштаба нужно знать, нужно учить детей.

Российская делегация в ООН не оставляет попыток добиться от всемирной организации реакции на преступные действия киевского режима. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совбеза ООН предупредил, что если Украина прекратит воевать сегодня, тогда сотням тысяч ее граждан не придется гибнуть за западные геополитические интересы.

Заместитель высокого представителя по разоружению всемирной организации Адэдэжи Эбо признал, что ООН тревожат сообщения о передаче и применении запрещенных многими странами мира кассетных боеприпасов в украинском конфликте. Он напомнил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш неоднократно призывал к немедленному прекращению применения боеприпасов данного типа.

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