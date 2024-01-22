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На Западе пообещали Украине болезненные экономические меры

21:40
  • понедельник
  • 22 января 2024

Киев не справляется без западной помощи

Украинским властям придется предпринимать болезненные экономические меры, если не получит помощи от США или Европы в ближайшее время. Об этом в понедельник, 22 января, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на украинских экономистов и чиновников.
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Как отмечает издание, дефицит госбюджета Украины по итогам 2024 года может составить 40 миллиардов долларов. Три четверти этой суммы Киев рассчитывает покрыть за счет западных финансовых вливаний, но их пока нет.

В Соединенных Штатах и Евросоюзе до сих пор не могут согласовать новые финансовые транши для Украины, что ставит под вопрос исполнение Киевом социальных обязательств перед гражданами и финансирование работы государственных структур.

При этом в 2023 году свыше 60% расходов государственного украинского бюджета пошло на оборонные цели. В Минфине Украины рассказали, что в этой сфере было истрачено 1 843,8 миллиарда гривен (49,1 миллиарда долларов).

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев призвал "господ из ЕС и из-за океана" продолжать выделять миллиарды киевскому режиму. Политик подчеркнул, что деньги будут успешно разворованы – так же, как и поставляемое на Украину оружие.

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