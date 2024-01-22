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ЕС согласовал переход к последнему этапу работы с замороженными активами России

21:57
  • понедельник
  • 22 января 2024

Москва предупредила, что не оставит это без ответа

Страны — члены Евросоюза договорились перейти к заключительному этапу работы над возможностью использовать замороженные активы России для Украины. Об этом заявил в понедельник, 22 января, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
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Глава евродипломатии уточнил, что речь идет о политическом соглашении финализировать работу над инициативой, озвученной еще в конце 2023 года. Пока это затрагивает лишь доходы от блокированных в рамках санкций российских активов, но не сами активы.

Боррель заявил, что дискуссия продолжится на уровне послов, а также выразил убежденность в том, что в скором времени эта работа будет завершена, сообщает ТАСС.

Ранее представитель США по вопросам восстановления экономики Украины Пенни Прицкер в Давосе предупредила, что конфискация российских активов не станет панацеей для Киева. Она подчеркнула, что пока никаких конкретных решений по конфискации активов России не принимали.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что российская сторона заблаговременно изучала возможные ответные шаги на конфискацию Западом своих активов и уже располагает перечнем западных активов, которые может изъять в качестве ответной меры.

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