В США назвали возврат Трампа к власти одной из главных угроз 2024 года

Его продолжают демонизировать

Танцы вокруг Трампа - или прямая и явная угроза? "Трамп придёт - порядок наведёт". "Трамп - угроза американской демократии". Этот политик демонизирован, как никто в Америке. Ему и русские хакеры помогали стать президентом. По разным статьям ему грозит более 100 лет заключения. Тут с интересным намёком выступает Александр Сорос - сын известного миллиардера, мастера мировых закулисных дел:

"В прошлом году преступность и инфляция во многом испарились. То же самое случилось с теориями об их причинах".

Миллиардер, сын миллиардера так похвалил Джо Байдена. И поддержал хвалебную статью в "Атлантик", в которой рассказывают, что страна вступила в эпоху "Новой нормализации". Но вот картинки встревожили думающую Америку. Стекло, пробитое пулей. 47 долларов в руке. В этом увидели чёрную метку для Трампа. Он может стать 47-м президентом США. И пуля для него уже готова?

Американцы до сих пор не знают, кто был заказчиком убийства президента Джона Кеннеди. С 1963 года никто не смог ответить на этот вопрос. Социсследования показывают, что более 70% американцев не верят в то, что с Кеннеди расправился убийца-одиночка Ли Харви Освальд.

Тут еще украинский собиратель милостыни нагнал страха: прямо вызвал Дональда Трампа на ковёр к себе, в Киев, припомнив ему обещание прекратить войну за сутки. Прочно обжившийся в роли главного борца за демократию на американской и европейской зарплате, Зеленский во времена Трампа был совсем другим. И в его присутствии напоминал нерадивого отпрыска перед отцом-самодуром.

Но Америка Зеленскому денег всё не дает. И Европа тянет. Между тем, кампания против Трампа обрела глобальный масштаб. Так, "Блумберг" называет возврат Трампа к власти одной из главных угроз 2024 года - наряду с ближневосточным конфликтом, экономическим спадом в Европе и перспективой полного разгрома украинских националистов.

Так называемый "весь мир", собиравшийся на Всемирном экономическом форуме в Давосе, кажется, уже начинает принимать и неизбежное поражение Украины, и пугающую многих победу Дональда Трампа на выборах. Не стоит забывать, что помимо публичной политики, есть ещё и политическое закулисье, где многие вопросы решают нетрадиционными способами. Алекс Сорос, опубликовавший картинку со стеклом, пробитом пулей, не намекает, а прямо говорит, что победа Трампа - это решённое дело для элиты Давоса. Но они всегда ошибаются.

Те, кто действительно правят миром, всегда подскажут тем, кто играет роль больших политиков - в действительности всё не так, как на самом деле.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"