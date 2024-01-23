Политолог Блохин: Переговорный процесс – инструмент сохранения киевского режима

США любят говорить о переговорном процессе на фоне неудач ВСУ

Решатся ли западные политики осудить киевский режим за террористический удар по Донецку? Что вынуждает их поддерживать Зеленского? Будет ли Запад и дальше накачивать Украину оружием и как это оправдает?

В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил эти вопросы с ведущим научным сотрудником Центра исследования проблем безопасности Константином Блохиным.

"Их (США – прим. ред.) задача – нанести нам стратегическое поражение на Украине. Они об этом открытым текстом говорят. Тем более, когда у них что-то идет не по плану, когда контрнаступление пробуксовывает, они любят говорить о переговорном процессе. Потому что переговорный процесс – инструмент сохранения киевского режима", - отметил он.

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