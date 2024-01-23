ВС России нанесли удары по позициям ВСУ на краснолиманском направлении

Ликвидированы около 170 целей

Новые данные от Минобороны. На краснолиманском направлении сокрушительные удары по позициям ВСУ нанесли наши артиллеристы. В общей сложности ликвидированы около 170 целей. Средствами ПВО сбиты три беспилотника противника.

Два опорных пункта и скопление бронированной техники ВСУ в районе села Михайловка уничтожили расчеты ударных дронов группировки "Восток". Также на южнодонецком направлении разведчики обнаружили попытку ротации группы пехоты противника. Она была сорвана точным ударом беспилотников-камикадзе.

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