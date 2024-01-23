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Новые примеры мужества российских военных в зоне СВО

09:01
  • вторник
  • 23 января 2024

Отличились капитан Али Алибеков и рядовой Игорь Трофимов

Новые примеры мужества наших военнослужащих в зоне СВО. Капитан Али Алибеков и его танковый батальон не допустили прорыва украинских боевиков в своей зоне ответственности. Находясь под постоянным огнем радикалов, Алибеков с подчиненными отразили все вражеские атаки, уничтожив более 100 националистов и 16 единиц бронетехники.

Рядовой Игорь Трофимов, действуя в составе мотострелкового подразделения, пресек попытку проникновения группы диверсантов ВСУ в наш тыл. Он ликвидировал большую часть неонацистов, остальные были вынуждены отступить.

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