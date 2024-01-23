В Ленобласти объявили желтый уровень погодной опасности

В регионе - сложные метеоусловия

Настоящая снежная буря обрушилась на Ленинградскую область. В регионе объявлен жёлтый уровень погодной опасности.

Заметает трассы. Порывы ветра местами достигают 18 метров в секунду. Спецтехника не справляется с расчисткой дорожного полотна. Некоторые из водителей были вынуждены оставить свои автомобили на обочине. В снежном плену оказались и автобусы.

Из-за сложных метеоусловий аэропорт "Пулково" не принимает самолеты. На запасные аэродромы накануне были отправлены 18 рейсов.

Более 20 вылетов задерживаются в воздушной гавани Южно-Сахалинска. В регионе бушует метель. На маршрут не вышли пригородные автобусы. Школьников четырёх районов острова и столицы перевели на удалённое обучение. По прогнозам синоптиков, в течение дня погода только ухудшится.

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