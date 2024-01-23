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ВС России подготовили проходы в минных полях ВСУ на купянском направлении

08:20
  • вторник
  • 23 января 2024

Военные инженеры работают на переднем крае

Бреши в установленных украинскими войсками минных заграждениях проделали военные инженеры 6-й армии Западной группировки ВС России. В Минобороны подчеркнули, что инженерам приходится работать на переднем крае, когда до противника всего 300-400 метров.

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Командир инженерно-саперного взвода с позывным Дальний рассказал, что ВСУ, оставляя свои позиции, не только минируют окопы и блиндажи, но и разбрасывают личные вещи, оружие и радиостанции. В Киеве ранее признали успехи российской армии на купянском направлении – отметив, что ВС России могут вскоре получить контроль над железнодорожным узлом.

Российский военный инженер сообщил, что подразделения ВС России продолжают проводить разминирование территорий. Инженеры успешно снимают мины либо уничтожают накладными зарядами, работают также дистанционно с использованием установок УР-83П и УР-77, передает ТАСС.

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