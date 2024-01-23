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Лавров: Вашингтон проигнорировал проявления доброй воли со стороны Путина

08:47
  • вторник
  • 23 января 2024

Тем не менее, Москва готова к диалогу по Украине

Политики США не вынесли ни единого урока из неприемлемой политики, которую Вашингтон проводил после распада СССР. Соединенные Штаты проигнорировали проявления доброй воли со стороны Владимира Путина на посту президента России, заявил в интервью CBS глава российского МИД Сергей Лавров.

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По словам российского министра, Москва готова выслушать всех, кто заинтересован в прекращении использования Украины как инструмента войны против России. Всех, кто действительно заинтересован в справедливости, подчеркнул Лавров.

Глава МИД России далек от мнения, что избрание Дональда Трампа президентом США изменит политику Вашингтона по Украине. Есть тенденция к разрушению российско-американских отношений, их основ, включая все соглашения по стратегической стабильности, взаимному доверию и прозрачности, приводит слова Лаврова ТАСС.

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