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Лавров обвинил США в давлении на участников Генассамблеи ООН

09:47
  • вторник
  • 23 января 2024

Россия прекрасно знает, какими методами Запад собирает голоса

Методы, с помощью которых США, Великобритания и некоторые страны Европы собирают голоса в поддержку антироссийских резолюций на Генеральной Ассамблее ООН, известны российской стороне. Вашингтон использует давление, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью CBS.

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Российский министр рассказал, что спрашивал участников ГА ООН после голосования, почему они проголосовали именно так. Они, по словам Лаврова, стыдливо отвечали, что работают в Нью-Йорке десять лет, а их дети учатся в Стенфорде.

Об этих обстоятельствах, а также о состоянии банковских счетов и напоминают представители США и Великобритания участникам ГА ООН, чтобы собрать голоса против России. Лавров уточнил, что под давлением США находятся все, голосовавшие за антироссийские резолюции.

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