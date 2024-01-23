ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Спасатели эвакуируют жителей высотных домов в Кургане

09:21
  • вторник
  • 23 января 2024

В квартирах качаются люстры

Спасатели эвакуировали жителей двух 17-этажных домов в Кургане. В ночь на 23 января на номер 112 поступило сообщение о том, что в зданиях по улицам Куйбышева, 15 и Гоголя, 109 качаются люстры.

Мэра Кургана Елену Ситникову обвинили в халатности
В Курганской области назвали причины крупных пожаров

На место происшествия выехали сотрудники ГУМЧС по Курганской области, полиция, представители властей. Спасатели совместно с полицией провели превентивную эвакуацию жителей. На время, необходимое для обследования домов, администрация города Кургана временно разместила людей в гостинице "Курган", сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.

Причины произошедшего устанавливаются. Администрация предоставила автобусы для доставки людей к месту временного размещения. Полиция выставила патрули у зданий для обеспечения безопасности и сохранности имущества граждан.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Спасатели МЧС
Спасатели МЧС
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.