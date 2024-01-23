Спасатели эвакуируют жителей высотных домов в Кургане

В квартирах качаются люстры

Спасатели эвакуировали жителей двух 17-этажных домов в Кургане. В ночь на 23 января на номер 112 поступило сообщение о том, что в зданиях по улицам Куйбышева, 15 и Гоголя, 109 качаются люстры.

На место происшествия выехали сотрудники ГУМЧС по Курганской области, полиция, представители властей. Спасатели совместно с полицией провели превентивную эвакуацию жителей. На время, необходимое для обследования домов, администрация города Кургана временно разместила людей в гостинице "Курган", сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.

Причины произошедшего устанавливаются. Администрация предоставила автобусы для доставки людей к месту временного размещения. Полиция выставила патрули у зданий для обеспечения безопасности и сохранности имущества граждан.

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