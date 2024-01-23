Поставки западного оружия Киеву могут сократиться

Европа все меньше горит желанием скидываться на хотелки Зеленского

Поставки западного оружия киевскому режиму могут сократиться еще сильнее. По данным испанского издания "Эль Паис", Евросоюз задолжал более 7 миллиардов евро компенсаций для стран членов - ЕС, отправлявших вооружение на Украину. А это, в свою очередь, усугубляет трудности европейской военной промышленности. Впрочем, страдают в Старом Свете сейчас не только сотрудники ВПК.

От Нидерландов до Румынии. Протесты фермеров захватили всю Европу. Это кадры из Шотландии. Германии, Польши. Французские аграрии вываливают навоз прямо напротив административных зданий и магазинов, демонстрируя отношение к нынешним политикам и их работе. Люди негодуют, что Европа спонсирует украинский конфликт за счет своих граждан.

Президент Франции пытается варьировать между недовольным народом и западными партнерами. Он велел префектам провести встречи с бастующими фермерами и выслушать их требования. Пока занимался решением внутренних проблем, досталось от немецкого канцлера, который, к слову, тоже в незавидном положении и вынужден как-то изыскивать средства на помощь Украине, а другие нет.

"В последние недели он читал нотации своим коллегам в ЕС в манере очень необычной для него лично и для правил вежливости, действующих в союзе. Призыв канцлера поставлять больше оружия был направлен не столько на малые страны Евросоюза, сколько обращен к более крупным: Италии, Испании, но, прежде всего, к Франции", - пишут СМИ.

Германия удвоила военную помощь Киеву в этом году почти до восьми миллиардов евро, сетует Шольц. Наученный горьким опытом канцлер больше не верит западным партнёрам, которые уже обещали Киеву миллион снарядов, но воз и ныне там. Во Франции в ответ на обвинения Германии припомнили, что поставили Киеву крылатые ракеты "Скальп", а Берлин так и не решился передать "Таурус".

Пока Шольц и Макрон меряются масштабами украинской помощи, Польша прямо заявила, что безвозмездно поставлять вооружение Зеленскому больше не сможет, только давать в кредит. Страны, вооружая Украину, надеялись получать средства из Европейского фонда, чтобы покрыть часть расходов. Но оказалось, что ЕС задолжал им более 7 миллиардов евро. Вот и приходится подстраховываться. А глядя на США, которые приостановили свою помощь, Европа все меньше горит желанием скидываться на хотелки Зеленского.

"Очень вероятно - следует ожидать, что некоторые наши партнеры могут принимать разные решения, если увидят, что американское лидерство колеблется. Или что США отступили от поддержки Киева. И это потенциально приведет к катастрофическим последствиям для Украины", - заявил Джон Кирби, координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США.

Американский конгресс все тянет с выделением запрошенных Джо Байденом 60 миллиардов. Но глава Белого дома не теряет надежду продавить пакет помощи. Американские телеканалы транслируют сюжеты о том, как тяжело украинцам воевать без помощи Запада.

Пока страны готовы пожертвовать лишь наемниками, хоть и отказываются это признавать. Видео снято в Харькове. Издание The Hill американских военных на Украине называет добровольцами. Они обратились с посланием в Вашингтон, сетуя на нехватку техники.

Дошли до того, что в бою задействуют конницу. Как пишут западные СМИ, к этому ВСУ привела нехватка транспортных средств.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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