Мощное землетрясение произошло на границе Китая и Казахстана

Повреждены жилые дома

Мощное землетрясение магнитудой 7,2 произошло этой ночью в Китае - недалеко от границ с Казахстаном и Киргизией. По данным СМИ, есть пострадавшие. Повреждены жилые дома. В республиках также ощутили сильные подземные толчки. В Алма-Ате более 40 человек получили травмы. Утром - новая серия афтершоков.

Люди в спешке покидают дома. Никто не знает, выдержат ли многоэтажки подземные толчки. Землетрясение магнитудой от четырёх до пяти разбудило жители Алма-Аты в Казахстане около полуночи. В одно мгновение на улице затряслись металлические конструкции, мачты городского освещения, сработали сигнализации автомобилей. В домах с потолков чуть не попадали люстры.

На полу осыпавшаяся штукатурка, в некоторых зданиях появились трещины на стенах. Ущерб от удара стихии ещё предстоит оценить. Неизвестно, пригодны ли дома к проживанию. Местные жители рассказывают, что такой силы землетрясения ещё не встречали. За медицинской помощью обратились 44 человека. Люди от страха выпрыгивали из окон вторых и третьих этажей, некоторые пострадали, в спешке, панике и давке сбегая по пожарным лестницам.

Под утро Алма-Аты снова начало трясти. Афтершоки были магнитудой два. В городе работают экстренные службы. Сегодня отменены занятия в школах и колледжах. Эпицентр землетрясения находился в 250 километрах от бывшей столицы Казахстана на границе Киргизии и Китая и залегал на глубине пяти километров. И для Поднебесной это оказалось настоящим ударом. С гор сошли сели, разрушены или сильно повреждены десятки жилых домов. Известно об 11 погибших и десятках пострадавших. Спасатели разбирают завалы, пытаясь найти выживших.

Из поселков, оказавшихся в зоне землетрясения, людей эвакуируют в пункты временного размещения. Подземные толчки ощущали и жители Киргизии. Трясло даже в Узбекистане, который находится в 800 километрах от эпицентра.

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

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