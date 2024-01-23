В Севастополе восстанавливают водоснабжение

Проблемы возникли из-за обильных осадков и паводка

В Севастополе из-за обильных осадков и паводка серьёзные перебои с водоснабжением. Были выведены из строя два водозабора, обеспечивающих город. В настоящее время идут восстановительные работы, которые планируют закончить к вечеру среды. Местные власти объявили сегодня и завтра внеплановые выходные. Жителям организовали подвоз питьевой воды.

Сейчас в Севастополе пригодится любая тара - водоснабжение отключено с пятницы. Введен график подачи на несколько часов в сутки. Но из-за сложной системы водоснабжения вода доходит не до всех квартир.

Обеспечен подвоз воды. Крым и Министерство обороны выделили дополнительные автоцистерны. Для жителей сделали бесплатными 14 автоматов с водой. Помогают и волонтеры. Пункты раздачи организованы в садоводческих товариществах, где есть централизованные скважины.

Чтобы восстановить подачу в полном объеме, нужно заполнить систему, а это 120 тысяч кубов. Такой объем можно накопить за 55 часов. Поэтому сегодня с 11 утра водоснабжение полостью остановлено. В городе объявлены два выходных дня.

Сложности начались в конце прошлой недели из-за перепада температур и обильных осадков. К таянию снега добавились дожди. С гор сошли селевые потоки, резко поднялся уровень рек и грунтовых вод. Городские службы экстренно возвели дамбы в подтопленных районах. Сейчас пик наводнения позади, но в низинах ещё стоит вода, например, в районе 18-й электроподстанции.

Мутная и заиленная взвесь забила городские водозаборы. Два из них вышли из строя. Водолазы МЧС и коммунальные службы приложили неимоверные усилия, чтобы восстановить узлы. Но осталась еще одна проблема - мутность воды превышена более чем в 30 раз. Очистные сооружения работают на износ. Чтобы система не вышла из строя, приходится чаще менять фильтры, которые сейчас и без того работают в два раза медленнее. Последние раз с такой ситуацией город сталкивался в начале 70-х.

Возобновить подачу воды планируют к вечеру среды, если погода опять не внесет коррективы.

Никита Васильев, "ТВ Центр"

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