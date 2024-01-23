ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Севастополе восстанавливают водоснабжение

11:50
  • вторник
  • 23 января 2024

Проблемы возникли из-за обильных осадков и паводка

В Севастополе из-за обильных осадков и паводка серьёзные перебои с водоснабжением. Были выведены из строя два водозабора, обеспечивающих город. В настоящее время идут восстановительные работы, которые планируют закончить к вечеру среды. Местные власти объявили сегодня и завтра внеплановые выходные. Жителям организовали подвоз питьевой воды.

Сейчас в Севастополе пригодится любая тара - водоснабжение отключено с пятницы. Введен график подачи на несколько часов в сутки. Но из-за сложной системы водоснабжения вода доходит не до всех квартир.

Обеспечен подвоз воды. Крым и Министерство обороны выделили дополнительные автоцистерны. Для жителей сделали бесплатными 14 автоматов с водой. Помогают и волонтеры. Пункты раздачи организованы в садоводческих товариществах, где есть централизованные скважины.

Чтобы восстановить подачу в полном объеме, нужно заполнить систему, а это 120 тысяч кубов. Такой объем можно накопить за 55 часов. Поэтому сегодня с 11 утра водоснабжение полостью остановлено. В городе объявлены два выходных дня.

Сложности начались в конце прошлой недели из-за перепада температур и обильных осадков. К таянию снега добавились дожди. С гор сошли селевые потоки, резко поднялся уровень рек и грунтовых вод. Городские службы экстренно возвели дамбы в подтопленных районах. Сейчас пик наводнения позади, но в низинах ещё стоит вода, например, в районе 18-й электроподстанции.

Мутная и заиленная взвесь забила городские водозаборы. Два из них вышли из строя. Водолазы МЧС и коммунальные службы приложили неимоверные усилия, чтобы восстановить узлы. Но осталась еще одна проблема - мутность воды превышена более чем в 30 раз. Очистные сооружения работают на износ. Чтобы система не вышла из строя, приходится чаще менять фильтры, которые сейчас и без того работают в два раза медленнее. Последние раз с такой ситуацией город сталкивался в начале 70-х.

Возобновить подачу воды планируют к вечеру среды, если погода опять не внесет коррективы.

Никита Васильев, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Раздача воды жителям Севастополя
Раздача воды жителям Севастополя
Раздача питьевой воды жителям
Раздача питьевой воды жителям
Раздача питьевой воды жителям
Раздача питьевой воды жителям
Наводнение
Наводнение
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.