Зрители ТВЦ собирают средства на лечение годовалой Ани Смирновой

У девочки редкое генетическое заболевание

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Наш сюжет о годовалой Ане Смирновой. У девочки редкое и очень тяжёлое генетическое заболевание - первичный иммунодефицит, синдром Ниймеген. В любой момент смертельная болезнь может спровоцировать у ребёнка развитие онкологии. Поэтому Ане необходима срочная трансплантация костного мозга. А для минимизации побочных эффектов девочке потребуется курс сопроводительной терапии. Стоимость лечения составит более семи с половиной миллионов рублей. Но у семьи таких денег нет.

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Ани. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого следует навести камеру вашего мобильного телефона на QR-код, расположенный на экране, перейти по ссылке, нажать кнопку "помочь" и следовать инструкции. С лечением медлить нельзя.

Абсолютная безмятежность и никаких капризов. В глазах – игривость и искреннее любопытство. Маленькая Аня безропотно выполняет все просьбы доктора во время очередного осмотра.

Когда делают необходимый для жизни очень болезненный укол, малышка не закатит истерику, лишь немного всплакнёт. А через мгновение и вовсе обо всём забудет.

Укол Ане делают раз в месяц. Лекарство поддерживает иммунитет. Спасает малышке жизнь. Ребёнок растёт и развивается медленнее сверстников из-за редкого и очень опасного генетического заболевания. У Ани – первичный иммунодефицит, синдром Ниймеген. Смертельная болезнь, которую обнаружили после рождения, сделала девочку уязвимой перед любой инфекцией.

"Повышенная склонность к возникновению различных инфекций, в результате которых ребёнок может даже погибнуть. Чем дольше заболевание протекает без лечения, тем больше риск возникновения лимфом, то есть уже онкологии", - пояснила Екатерина Долгушина, врач гематолог ФГБОУ ВО "ПСПбГМУ им. И.П. Павлова" Минздрава России.

Даже обычная ОРВИ для Ани смертельна. Поэтому любые многолюдные места под строгим запретом. Чтобы совсем не лишать ребёнка детства, родители сделали для дочки домашнюю игровую. Заливистый смех ребёнка – на вес золота.

Любящие родители, старший сын, желанная дочка - счастью не было предела. Но как только у Ани обнаружили страшный диагноз, в семье Смирновых началась череда тяжёлых испытаний.

"Я плакала, наверное, сутки. Не могла это принять. Потом уже мы как-то свыклись с этой мыслью, что вот она такая, что нужно что-то делать", - говорит Ксения Смирнова, мама Ани.

По словам врачей, после года у детей с таким диагнозом начинается стремительное ухудшение здоровья. Поэтому девочке жизненно необходима срочная пересадка костного мозга. Только она может спасти малышку.

"Есть возможность обойтись без более тяжёлых последствий. Что она будет нормальным ребёнком, в будущем иметь свою семью", - говорит Игорь Смирнов, папа Ани.

Но кроме операции девочке необходима сопроводительная терапия редкими и очень дорогими препаратами. Лекарства также помогут организму маленькой Ани справиться с болезнью.

"Без них проведение ТКМ невозможно, потому что в тот момент, когда у ребёнка не будет иммунитета после трансплантации, единственное, что нам может помочь - это дорогостоящие антибактериальные препараты, которые помогут контролировать нам ту инфекцию, которая возникает в раннем посттрансплантационном периоде", - сообщила Екатерина Долгушина.

Пересадка и необходимые лекарства стоят баснословных денег - более семи с половиной миллионов рублей. Взять их негде. Семья в отчаянии.

"Сумма очень огромная. Мы не в силах собрать ее самостоятельно. Потому просим вас спасти нашу дочь Анечку", - сказала Ксения Смирнова.

Мама и папа Ани верят – мир не без добрых людей. И их девочка непременно будет жить. Долго и счастливо.

Ещё раз напомним - времени у Ани очень мало. Провести трансплантацию и начать терапию нужно как можно скорее. И ваша помощь необходима прямо сейчас! Сделать доброе дело просто - достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Анны Смирновой, программа 1873

Анастасия Мартынова, ТВ Центр.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"