Собянин: Более 380 км автодорог построено в ТиНАО с 2012 года

Работы ведутся на трассе Мамыри - Пенино - Шарапово

За 12 лет в Троицком и Новомосковском округах Москвы построили более 380 километров автодорог и 40 пешеходных переходов.

Как написал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, осенью запустили движение по трассе Варшавское шоссе - Андреевское - Яковлево и возвели три искусственных сооружения.

А в конце года достроили дублёр Боровского шоссе, который разгрузил основную магистраль и улучшил транспортную доступность станции метро "Новопеределкино".

В настоящее время работы ведутся на трассе Мамыри - Пенино - Шарапово, а также на четвёртом участке магистрали Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе. В планах на ближайшие два года - построить и реконструировать ещё 112 километров дорог.

Ранее заммэра столицы Андрей Бочкарев сообщил, что в течение 2024 года в Москве построят около 100 километров дорог и более 30 транспортных сооружений – мостов, эстакад, тоннелей.

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