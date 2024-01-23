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Путин закрепил статус многодетных семей

10:18
  • вторник
  • 23 января 2024

Указом президента создается банк многодетных семей

Банк данных многодетных семей создается в России. Его будет вести правительство. Банк создается с целью учета сведений о таких семьях, в том числе о предоставляемых им мерах социальной поддержки, говорится в указе, подписанном президентом России Владимиром Путиным.

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Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, на федеральном уровне закрепляет статус многодетных семей и определяет меры поддержки. Указ устанавливает, что многодетной в России является семья, имеющая трех и более детей, ее статус устанавливается бессрочно. Единый образец удостоверения будет установлен правительством.

Соцподдержку многодетным семьям будут оказывать вплоть до достижения старшим ребенком 18 лет - либо 23 лет для обучающихся в очной форме. Многодетным семьям гарантируется предоставление государственных пособий и выплат в связи с рождением и воспитанием детей, право на бесплатное посещение музеев и выставок на территории всей страны.

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