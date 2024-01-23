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Челябинский студент получил пять лет колонии за попытку поджога военкомата

10:36
  • вторник
  • 23 января 2024

В момент преступления ему не было 18 лет

В Челябинской области студент, пытавшийся поджечь здание военкомата, получил пять лет колонии общего режима.

Решение вынес Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге. Молодой человек признан виновным по статье "Покушение на террористический акт".

Как сообщило следствие, летом прошлого года молодой человек предпринял попытку поджога объекта Минобороны. Его действия пресекли сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ), рассказали в управлении спецслужбы. 

На момент совершения преступления молодой человек не был совершеннолетним. Свои действия он объяснил приверженностью идеологии украинской националистической организации.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали в Новосибирске 27-летнего мужчину, планировавшего теракт в военкомате.

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