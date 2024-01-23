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Собянин пригласил посетить новые выставки московских музеев

10:45
  • вторник
  • 23 января 2024

Популярность музеев стабильно растет

13 новых музейных площадок открылось в Москве с 2011 года. Еще 13 экспозиций полностью обновили. Об этом сообщил Сергей Собянин. По его словам, по количеству музеев и выставочных залов Москва занимает одно из первых мест в мире. Сейчас их в городе более 450.

"Большинство музеев принципиально изменили подход к коммуникации с посетителями, это уже не просто хранилища предметов, а творческие и образовательные пространства, живущие в едином ритме с городом. Неудивительно, что популярность музеев стабильно растет. И в 2024 году они готовятся удивлять посетителей новыми выставками", – рассказал Собянин.

Подробнее о том, какие выставки пройдут в музеях Москвы в 2024 году — на сайте мэра.

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