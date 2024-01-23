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Польские самолеты подняты в воздух из-за активности ВКС России

10:58
  • вторник
  • 23 января 2024

Поляков предупредили о возможном повышении уровня шума

Польских военных обеспокоила интенсивная деятельность дальней авиации России. Польша и ее союзники подняли в воздух самолеты, заявило оперативное командование Вооруженных сил в соцсети X.

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Военные проинформировали граждан, что наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации. Поляков предупредили, что действия польской и союзной авиации могут привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны.

Варшава уже предпринимала подобные действия раньше. 13 января Польша также объявила об активности дальней авиации России - и ее готовности нанести удар по территории Украины. Была задействована авиация Польши и стран-союзниц, в боевую готовность привели силы ПВО.

Утром 23 января воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Поступают сообщения о взрывах в крупных городах.

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