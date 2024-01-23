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Высадившую кота из поезда проводницу временно отстранили от работы

11:09
  • вторник
  • 23 января 2024

Расследование гибели Твикса продолжается

Проводницу, высадившую кота Твикса на мороз в Кирове, временно отстранили от работы с пассажирами.
В РЖД отреагировали на гибель кота Твикса

Об этом во вторник, 23 января, сообщил заместитель гендиректора компании Иван Колесников. Расследование гибели кота продолжается.

"Она сейчас не работает с пассажирскими поездами, временно на период проведения рассмотрения", - сказал он (цитата по РИА Новости).

После случившегося хозяева погибшего животного обратились в правоохранительные органы, но МВД отказало в возбуждении уголовного дела. Позднее председатель СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту жестокого обращения с животным.

11 января проводница поезда "Екатеринбург - Санкт-Петербург" выбросила в Кирове из вагона кота, который убежал от хозяина и бегал по составу. Кот умер из-за укуса животного и обморожения в километре от городского вокзала.

В руководстве "Российских железных дорог" после случившегося провели служебное расследование в отношении сотрудницы и пообещали, что отныне из поездов будет запрещено высаживать животных. В РЖД также извинились перед хозяином погибшего кота.

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