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Собянин: Свыше 86,5 тыс семьей создали в Москве в 2023 году

11:42
  • вторник
  • 23 января 2024

Чаще всего браки заключались в августе и июле

В прошлом году в Москве зарегистрировали отношения более 86,5 тысячи пар. Чаще всего для торжественных церемоний среди выездных площадок молодожены выбирали башню "Око" и особняк Спиридонова", сообщил Сергей Собянин.

Чаще всего браки заключались в августе и июле. Третьим по популярности месяцем оказался июнь. Больше половины молодоженов вступили в брак впервые.

Главным свадебным днем оказалось 7 июля. В этот день в Москве отношения зарегистрировали 842 пары. В День семьи, любви и верности поженились 784 пары.

Кроме того, в июле зарегистрировано больше всего новорожденных москвичей – 10677. Всего в прошлом году в Москве родились свыше 116 тысяч детей.

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