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Свыше 1,8 млн кв м недвижимости построят по программе реновации в рамках проектов КРТ

11:56
  • вторник
  • 23 января 2024

Это позволит обеспечить комфортным жильем примерно 40 тысяч человек

22 проекта комплексного развития территорий решено реализовать в Москве в прошлом году. Проекты находятся на разных стадиях реализацию. Там появится свыше 1,8 млн квадратных метров жилья по программе реновации, рассказал заммэра столицы Андрей Бочкарев.

"В рамках 22 проектов комплексного развития территорий общей площадью более 295,5 гектара наряду с промышленными, общественно-деловыми и социальными объектами планируется строительство жилья для целей программы реновации общей площадью свыше 1,8 миллиона квадратных метров", - отметил Андрей Бочкарёв.

Одновременно с жильем строится и социальная инфраструктура, отметил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. По его словам, москвичи получат обновленные городские кварталы со сбалансированной застройкой. В свою очередь глава Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин добавил, что площадь возводимого жилья позволит обеспечить комфортным жильем ориентировочно 40 тысяч человек.

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