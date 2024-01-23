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ВС России нанесли удары по военным объектам на Украине

11:57
  • вторник
  • 23 января 2024

Воздушная тревога объявлена во всех областях

Взрывы прогремели рано утром 23 января в Киеве, Харькове и других крупных городах Украины. Удар ВС России по украинской столице подтвердил киевский мэр Виталий Кличко. По его данным, повреждена нежилая постройка в Печерском районе города.

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Военная администрация Киева сообщает о комбинированном ударе по городу. По ее данным, сначала стратегические бомбардировщики Ту-95МС запустили крылатые ракеты Х-101, Х-555 и Х-55. Ракеты заходили двумя волнами, вслед за ними по целям ударили баллистические ракеты наземного базирования.

Также утром 23 января ВС России нанесли несколько ударов по Киевскому и Салтовскому районам Харькова ракетами Х-22. Взрывом поврежден газопровод, несколько районов города обесточены. Кроме того, украинские СМИ сообщают о работе ПВО и взрывах в Днепропетровской и Сумской областях.

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