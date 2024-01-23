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Руководитель или мошенник: бизнес предупредили о новых схемах обмана

12:28
  • вторник
  • 23 января 2024

Злоумышленники действуют через бухгалтеров

Злоумышленники придумали новую схему мошенничества в отношении юридических лиц.

Сбербанк выяснил, что мошенники создают фейковые аккаунты директоров компаний и начинают писать бухгалтеру, пытаясь заставить его перевести деньги на сторонний счет. Для достоверности злоумышленники используют фотографии из социальных сетей.

Если бухгалтер не замечает подмену и выполняет поручение перевести средства, то деньги уходят на счета дропов - людей, которые обналичивают и переводят похищенные кибермошенниками средства, передает РИА Новости.

"Кибермошенники реже обманывают юридических лиц, чем физических, однако украденные суммы в этих случаях значительно больше", - сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Сотрудники банка призвали материально ответственных сотрудников компании обращать внимание на то, почему у руководителя сменился телефон, почему скрыл данные или почему странно обратился в переписке.

"Лучше лично связаться с руководителем и уточнить все вопросы с ним по телефону или при очной встрече", - отметил Кузнецов.

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