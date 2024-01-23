Раскрыта причина эвакуации людей из высотных зданий в Кургане

Это отголоски землетрясения в Казахстане

Причиной беспокойства жителей высотных зданий в Кургане, в квартирах которых качались люстры, стали отголоски землетрясения в Казахстане. Угрозы для горожан сейчас нет, ситуацию контролирует МЧС, сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков.

Губернатор привел в Telegram мнение специалистов, которые заявили об отголосках повышенной сейсмической активности на юге Казахстана. Они предполагают, что сыграло свою роль и состояние грунта – промерзлая почва может дальше и более четко передавать волновые колебания.

Жителей двух 17-этажных домов эвакуировали утром 23 января - у них в квартирах качались люстры. Это произошло после землетрясения на юге Казахстана, магнитуда которого составила 6,7. Кроме того, о землетрясении магнитудой 7,1 и афтершоках сообщили в Китае.

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