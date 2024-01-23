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Матвиенко назвала святотатством решение Киева перенести дату Рождества

14:40
  • вторник
  • 23 января 2024

Эта идея предсказуемо с треском провалилась

Киевские власти, подчинённые Западу, потеряли связь со своей историей и культурой, уничтожают тысячелетние устои и подлинную веру. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Сегодня в Верхней палате проходит пленарное заседание Рождественских парламентских встреч. В них принимают участие патриарх Московский и всея Руси Кирилл и другие представители духовенства.

Как подчеркнула Матвиенко, решение Киева изменить дату празднования Рождества нельзя назвать иначе как святотатством. Таким образом, власти Украины попытались отделить страну от всего православного мира, чтобы угодить своим заокеанским покровителям.

"Однако эта идея предсказуемо с треском провалилась. Церкви в новый праздник, придуманный ими, остались полупустыми. Конечно, очень больно, что всё это мракобесие, иначе не назовёшь, исходит из Киева - матери городов русских, как мы привыкли называть. Но мы верим, что время всё расставит по своим местам, и правда обязательно восторжествует", - заявила Матвиенко.

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