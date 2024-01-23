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Петербург переживает "климатические качели"

14:44
  • вторник
  • 23 января 2024

Мощный атлантический циклон накрыл накануне север Европейской части России

Санкт-Петербург переживает так называемые климатические качели. После серии затяжных морозов в город пришла оттепель, буквально за несколько часов столбик термометра поднялся от минус 21 до плюс 2 градусов. И вот эта резкая смена погоды сопровождалась штормовыми ветрами, ледяным дождем и залповыми снежными буранами. Сейчас в городе все спокойно.

Мощный атлантический циклон, который немецкие метеорологи уже назвали "Ирис", накрыл накануне весь север Европейской части России. По подсчетам ученых, разница атмосферного давления от его эпицентра до периферии была огромна. Именно это спровоцировало порывистые штормовые ветра и снежные заряды на дорогах. В Ленинградской области водители вынуждены были оставлять машины прямо на трассах - некоторые участки было не проехать

В северных районах Санкт-Петербурга, особенно на побережье Финского залива, ветер усиливался до 23 метров в секунду. В аэропорту "Пулково" на запасные аэродромы перевели 22 самолета, многие рейсы были задержаны - взлет был невозможен из-за того, что грейдеры не успевали вовремя расчищать взлетные полосы.

Метель, к слову, совершено не помешала любителям горнолыжного спорта – даже придала спускам и подъемам некоторую экстремальность. На склонах было многолюдно, кто-то приезжал даже с детьми.

Порывы ветра до 15-18 м/с зафиксированы в Новгородской, Псковской, Тверской, Вологодской, Ярославской, Костромской областях и в Карелии. Сегодня синоптики также дают предупреждения о порывистом ветре до 23 метров в секунду. Но большую часть Северо-Западного региона атмосферный фронт уже прошел. Температура воздуха в Санкт-Петербурге продолжает повышаться, сейчас в отдельных районах – до плюс 4.

Анна Морозова, "ТВ Центр"

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