Собянин проверил строительство эстакады-съезда с МСД на Каширское шоссе

Работы идут по утвержденному плану

В этом году в столице откроют съезд с Московского скоростного диаметра на Каширское шоссе в сторону области. Благодаря этому время в пути для автомобилистов сократится почти в два раза. Соседние районы станут доступнее. А еще снизится нагрузка на Каширское шоссе и Каспийскую улицу. Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня оценил, как идёт строительство.

На Каширском шоссе возводят новую эстакаду - съезд, которая соединит магистраль и Московский скоростной диаметр в сторону области.

Две её части возводят по очереди, по направлению к центру конструкции. Строители уже справились с самым сложным этапом работы – над действующими ж/д путями второго диаметра.

"Работа проводилась в ночные окна. Окна не более 40 минут. Это очень тяжёлая работа, но она сделана", - отметил руководитель проекта Сергей Богданов.

Сейчас строителям осталось смонтировать центральную часть, которая пройдет над Каширским шоссе. Для этого зальют П-образную опору. Сам пролёт соберут внизу на стапеле и так же, строго в технические окна – внизу ходят автобусы, и их расписание менять нельзя - будут смыкать эстакаду. Ещё одна сложность – электросети.

"Они не перекладываются. То есть, они подвешены сейчас все, а работы проводим под ними", - сообщил Сергей Богданов.

Переменчивая московская зима работе не помеха. Строители – люди привычные, а материалы – не только самые современные и качественные, их ещё и проверяют в специальной лаборатории. Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел стройку эстакады-съезда и убедился, что всё идёт по плану.

- По плану когда должны сдать объект?

- По плану в конце года.

- Выдерживаете срок?

- Выдерживаем

- Постарайтесь пораньше сдать.

- Будем, да

"Предусмотрено строительство 1,7 км автомобильной дороги, 310 метров эстакады и реконструкция существующего пешеходного тоннеля. На объекте задействовано 300 человек людей, 50 единиц техники, работаем в круглосуточном режиме", - доложил Олег Пирогов, генеральный директор фирмы-подрядчика.

"Московский Скоростной Диаметр запущен осенью прошлого года. Сейчас по нему проходит ежедневно 400 тысяч машин. Он вошел в один из самых востребованных магистралей на уровне "трешки" и МКАДа. Тем не менее, для улучшения его движения на МСД, для повышения его эффективности, для интеграции в улично-дорожную сеть Москвы реализуется еще ряд дорожных проектов. Один из них здесь, это большой проект строительства эстакады, съезда на Каширку. Важный объект, который уменьшит перепробег машин и сделает более лучшую интеграцию МСД", - отметил Собянин.

Когда эстакада будет готова, водители смогут ехать на этом участке в 5-6 быстрее – можно будет всего за минуту свернуть на Каширское шоссе с МСД.

Александра Панина, "ТВ Центр"

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