В госпитале им. Бурденко провели первую в мире операцию с биопечатью

В отличие от традиционного подхода, минимизируются послеоперационные риски

Первую в мире операцию с биопечатью на пациенте провели в госпитале имени Бурденко. Принтер разработали столичные ученые университета МИСИС. Технология сделана так, что биочернила подаются прямо на повреждения ткани. В работе помогает роборука и компьютерное зрение. По мнению медиков, такое оборудование открывает абсолютно новые возможности для лечения ран.

Выводя послойно сетчатый рисунок, дозатор биопринтера, закрепленный в роборуке, покрывает специальным вяжущим гелем неровную полость на медицинском макете. Это имитация человеческой раны. Процесс 3D печати на её поверхности робот контролирует сам с помощью компьютерного зрения. Аналогичную операцию по замещению обширного дефекта кожи ученые из столичного технологического университета МИСИС вместе со специалистами из главного военного клинического госпиталя им. Бурденко провели на пациенте.

"Мы забрали у него часть костного мозга, смешали с коллагеном и затем с помощью 3D сканнера было отсканирован его недостающий участок кожи. Затем была сгенерирована траектория для печати, и была проведена уже сама печать", - пояснил инженер научного проекта Александр Левин.

Биопечать человеческих тканей и даже органов, которые полноценно могли бы заменить донорские, сегодня развивается настолько быстро, что в некоторых странах эксперименты с такими живыми имплантами перешли уже в фазу клинических исследований. Однако технологию создания органа методом in situ, что в переводе с латыни означает "на месте, в каком оно присутствует в организме", у нас испытали впервые в мире.

"В классическом подходе печать органа - она производится, например, в чашку Петри. А потом производится доращивание в инкубаторе в течение нескольких недель. In situ печать позволяет снизить стоимость печати, при этом также и снижает риск вредоносными грибками и бактериями, так как уменьшается количество операций по переносу напечатанного органа", - отметил Александр Левин .

После печати in situ имплант на поверхности раны закрывают влагопроводящей гидрогелевой повязкой. В такой среде, как показали клинические испытания на животных, активируются собственные регенерирующие свойства организма. По мере заживления раны биоинженерная конструкция растворяется, замещаясь собственной соединительной тканью пациента.

"В отличие от традиционного хирургического подхода, минимизируются послеоперационные риски. Кроме того, не создается дополнительной зоны травмы там, где берется донорский материал для традиционных реконструктивных операций. Ну и мы надеемся, что будет достигаться не только функциональный, но и эстетический результат", - отметила Марина Щедрина, хирург, старший научный сотрудник ЦНИИ ГВКГ им. Н. Н. Бурденко.

С внедрением в клиническую практику новой технологии порядком сократятся и процесс заживления ран, и сроки пребывания пациентов в стационаре, уверяют исследователи. А пока они пристально наблюдают за состоянием первого пациента, прошедшего инновационную процедуру и, возможно, уже скоро смогут рассказать об её итогах.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"