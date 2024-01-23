В московской полиции проверят действия блогеров-лихачей

Ради контента блогеры нарушают все возможные правила дорожного движения

История про еще одних блогеров. В отличие от Блиновской, они завлекают своих подписчиков в соцсетях гонками по улицам Москвы. Со скоростью под 200 километров в час. Таким развлечением уже заинтересовались в полиции.

Рев мотора, свист покрышек и беспечная езда. Ради контента и порции острых ощущений блогеры нарушают все возможные правила дорожного движения. Порой скорость лихачей настолько запредельна, что у водителя начинает размываться обзор.

Устроить игру в шашки в самом центре столицы для нарушителей не составляет особого труда. Ради количества просмотров автолюбители даже готовы рискнуть жизнью.

Чувство вседозволенности не покидает блогеров даже при сотрудниках ГИБДД. Конечно, таким особым моментом обязательно нужно поделиться со зрителем. Очередной штраф, снятие тонировки и обещание больше так не делать - вот и все наказание. Правда, после выхода очередного ролика в интернете нарушителями заинтересовались правоохранители.

"По факту грубого нарушения требований правил дорожного движения, в том числе подвергающих опасности жизнь и здоровье остальных участников дорожного движения, сотрудниками Московской госавтоинспекции проводится проверка", - сообщил Владимир Васенин, начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве.

По мнению экспертов, максимальное наказание, которое может ожидать блогеров, это около 15 суток ареста и денежный штраф. Лишение прав в их случае под законодательство не попадает.

Сергей Деянов, "ТВ Центр"

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