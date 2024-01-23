В Москве волонтеры спасли старого бездомного пса

Животное могло замерзнуть

Спасти Морозко. На востоке столицы не дали замёрзнуть старому бездомному псу. К холоду он, конечно, привык, но из-за аномальных холодов получил переохлаждение и мог погибнуть.

Еле передвигаясь из-за мороза, который сковал лапы, пес старался спрятаться под корягой в парке. Последние силы уже покидали его, но произошло чудо, и в тот вечер его заметили прохожие. Просьбы о помощи мгновенно разлетелись по районным чатам и нашлись волонтеры, которые смогли пристроить четвероногого в ветклинику.

Чудесное спасение произошло в канун Рождества. Собаке дали кличку Морозко. Он уже не молодой, ему около 12 лет, и всю свою жизнь он провел на улице. К холоду и голоду пес привык, но после аномальных новогодних температур Морозко получил сильнейшее переохлаждение, а солидный возраст и непростая судьба отразились на функции почек.

"Он уже лежал под корягой и практически не двигался. И пытались его с собой позвать, но он не шел и совершенно не представляли, что делать. Когда мы его забирали, он уже просто отдался на волю судьбы и совершенно не сопротивлялся, доверился сразу людям. Мне кажется, что он очень добрый", - рассказала Елена Новикова.

Волонтеры собрали пожертвования и оплатили все необходимые медицинские процедуры, кто-то принес корм и теплые пледы. Морозко общительный и любвеобильный пес. Людей не боится, а, наоборот, будто понимает, что ему помогут.

"Состояние на данный момент у животного стабильное. Животное социализированное, контактное. В семье, я думаю, будет чествовать себя комфортно и свободно. Но в силу возрастных уже изменений, конечно, будет требовать дополнительной заботы и внимания. Может быть, потребуются какие-то обследования и корректировка назначений согласно возрасту и клинической картине на данный момент", - пояснила врач-ветеринар Елена Морозова.

Впереди у Морозко новый этап жизни - сейчас ему ищут надежных хозяев, которые возьмут его в свой дом, где он сможет провести старость в тепле и любви.

Полина Блинова, "ТВ Центр"

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