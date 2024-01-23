Песков пообещал сообщить дату визита Путина в Турцию

Ведется активная подготовка

В настоящий момент идет активная подготовка к переговорам президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Контакты ведутся на высшем уровне. Точная дата визита Путина в Турцию пока не определена.

"Как только президенты окончательно согласуют даты визита, мы сразу же вам сообщим", - сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (цитата по РИА Новости).

Ранее турецкая газета Türkiye написала, что в Анкаре ждут Путина 12 февраля. Президенты должны были встретиться еще в начале этого года, но этого не произошло из-за графика Эрдогана.

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