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Песков пообещал сообщить дату визита Путина в Турцию

12:46
  • вторник
  • 23 января 2024

Ведется активная подготовка

В настоящий момент идет активная подготовка к переговорам президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Контакты ведутся на высшем уровне. Точная дата визита Путина в Турцию пока не определена.

"Как только президенты окончательно согласуют даты визита, мы сразу же вам сообщим", - сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (цитата по РИА Новости).

Ранее турецкая газета Türkiye написала, что в Анкаре ждут Путина 12 февраля. Президенты должны были встретиться еще в начале этого года, но этого не произошло из-за графика Эрдогана.

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