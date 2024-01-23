Расположение иностранных наемников в Харькове разрушено ударом ВС России

Уточняется гражданство ликвидированных боевиков

Одной из целей ракетного удара ВС России по Харькову 23 января стало расположение иностранных наемников. Здание было повреждено точечным ударом, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб.

Харьковский мэр Игорь Терехов также сообщил в Telegram о серии взрывов в городе. По данным украинских СМИ, в Харькове прогремело не менее восьми взрывов.

Гражданами какой страны были уничтоженные в результате удара наемники, пока не сообщается. Эта информация уточняется, отметили в экстренных службах.

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