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Расположение иностранных наемников в Харькове разрушено ударом ВС России

12:51
  • вторник
  • 23 января 2024

Уточняется гражданство ликвидированных боевиков

Одной из целей ракетного удара ВС России по Харькову 23 января стало расположение иностранных наемников. Здание было повреждено точечным ударом, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб.

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Харьковский мэр Игорь Терехов также сообщил в Telegram о серии взрывов в городе.  По данным украинских СМИ, в Харькове прогремело не менее восьми взрывов.

Гражданами какой страны были уничтоженные в результате удара наемники, пока не сообщается. Эта информация уточняется, отметили в экстренных службах.

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