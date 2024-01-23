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Кремль отказался считать удары по Украине ответом за Донецк

13:18
  • вторник
  • 23 января 2024

Россия не бьет по мирным жителям

Удар Вооруженных сил (ВС) России по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Донецку.
Расположение иностранных наемников в Харькове разрушено ударом ВС России

Об этом во вторник, 23 января, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что российские военные не бьют по социальным объектам, жилым кварталам и мирному населению, в отличие от киевского режима.

Ранее сообщалось, что ВС России ударили по военным объектам на территории Украины. Взрывы прогремели, в частности, в Киеве и Харькове.

21 января украинская армия обстреляла торговые ряды в Донецке. По последним данным, погибли 27 человек, еще 25 получили ранения. В Кремле назвали этот удар чудовищным актом терроризма.

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